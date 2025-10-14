Ubriaco e contromano incidente a Meda con 6 auto

Un incidente stradale di grande portata si è verificato nel pomeriggio di oggi martedì 14 ottobre, nel comune di Meda. Il violento episodio è avvenuto in via Valtellina, all’incrocio con via Varese, e ha richiesto l’intervento della Polizia Locale di Meda, supportata dagli agenti della Locale di Seveso. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

