Tuttosport – Inter ora negoziate con me Icardi capitano per uno sponsor | la verità di Wanda

2025-10-14 15:49:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: MILANO – Il nome di Mauro Icardi sta tornano in voga nella Serie A, l’ex Sampdoria ed Inter sarebbe stato accostato al Torino come potenziale rinforzo per Baroni, intanto l’ex moglie Wanda Nara è tornata a parlare di alcuni retroscena ai tempi nerazzurri. Ai microfoni di Dante Gebel nel programma “ La Divina Noche ” Wanda ha parlato del 2015, l’anno in cui è diventata ufficialmente procuratrice dell’attaccante, nonché l’anno in cui Mauro divenne capitano dell’Inter: “ Mi sono lasciata coinvolgere in qualcosa che non mi riguardava, negoziare con uomini nel calcio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

