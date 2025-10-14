Tutto pronto per le elezioni del Consiglio dei Giovani a Frosinone | al voto il 15 novembre

Frosinonetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Consiglio dei Giovani: il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, e il consigliere delegato alle politiche giovanili Marco Sordi hanno illustrato stamattina le competenze e le finalità dell’organismo e le modalità di partecipazione alle operazioni di voto, previste il 15 novembre, dalle 10. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

