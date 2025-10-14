Tutti pazzi per il fonico di Ballando con le Stelle | svelato il nome dell’uomo misterioso inquadrato in diretta

Durante la puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 11 ottobre, un breve fuori programma ha attirato l’attenzione del pubblico in studio e dei telespettatori. Nel corso di un cambio di scena, le telecamere hanno inquadrato per pochi secondi un tecnico del suono che, accortosi di essere ripreso, ha salutato con un sorriso. Un gesto semplice che è bastato a conquistare i social. La clip, rilanciata su X, è diventata virale in poche ore. Numerosi utenti hanato la scena, dando vita a una vera e propria “caccia” per scoprire l’identità del tecnico. Tra chi si è unito al gioco anche la concorrente del programma Andrea Delogu, che su X ha scritto: “Domani ci lavoro”, lasciando intendere di voler indagare sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

