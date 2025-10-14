Tutti pazzi per il fonico di Ballando con le Stelle | svelato il nome dell’uomo misterioso inquadrato in diretta
Durante la puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 11 ottobre, un breve fuori programma ha attirato l’attenzione del pubblico in studio e dei telespettatori. Nel corso di un cambio di scena, le telecamere hanno inquadrato per pochi secondi un tecnico del suono che, accortosi di essere ripreso, ha salutato con un sorriso. Un gesto semplice che è bastato a conquistare i social. La clip, rilanciata su X, è diventata virale in poche ore. Numerosi utenti hanato la scena, dando vita a una vera e propria “caccia” per scoprire l’identità del tecnico. Tra chi si è unito al gioco anche la concorrente del programma Andrea Delogu, che su X ha scritto: “Domani ci lavoro”, lasciando intendere di voler indagare sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Le idee, quelle geniali. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom - facebook.com Vai su Facebook
Tutti pazzi per Zio Francooo #IoCantoFamily - X Vai su X
Ballando, inquadrano il fonico ed è caccia al nome. Lucarelli: “Si chiama Fabrizio” - Nel corso della puntata andata in onda ieri, sabato 11 ottobre, un breve ma esilarante fuori programma ha catturato l’attenzione del ... Riporta msn.com
Tutti pazzi per il fonico di Ballando con le Stelle! Lucarelli svela il nome - Un tecnico del suono ripreso per caso a Ballando con le Stelle conquista il pubblico con il suo sorriso spontaneo: Fabrizio è il nuovo beniamino del web. Come scrive serial.everyeye.it
Ballando con le stelle, tutti pazzi per Francesca Fialdini: “La sorpresa che nessuno si aspettava” - Ballando con le stelle tornerà stasera 11 ottobre con una nuova puntata in prima serata sui teleschermi di Rai 1. Segnala msn.com