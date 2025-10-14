Tutti i voti di preferenza e gli eletti nella circoscrizione Firenze 2
Nella circoscrizione Firenze 2 (Mugello, Chianti e Valdarno) nettissima vittoria della campo largo di centrosinistra a sostegno di Eugenio Giani (60.16%) sul centrodestra di Tomasi (32.97). Per Antonella Bundu di 'Toscana Rossa' 6.87%.Tra i partiti, domani il Pd (37.9), Casa Riformista Lista. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Pagelle Italia-Israele, tutti i voti degli azzurri: Donnarumma e Retegui super - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle #Italia-#Israele, tutti i voti degli azzurri: #Donnarumma e #Retegui super - X Vai su X
Eletti AVS Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi Consiglio con Giani - Eletti AVS Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025: ecco voti, preferenze e i seggi in Consiglio con il governatore Giani ... Da ilsussidiario.net
Eletti M5s Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Giani - Eletti M5S in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Eugenio Giani e risultati del 2020 ... Lo riporta ilsussidiario.net
Tutte i voti di preferenza e gli eletti nella circoscrizione Firenze 4, Piana e dintorni - Il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi recordman di preferenze con 9. Da firenzetoday.it