I numeri han ballato fino a tarda sera. E, con loro, anche i calcoli su chi abbia davvero conquistato uno scranno in consiglio regionale. Il centrosinistra col suo 54% sfiorato, oltre a superare il 49% del 2020, riesce strappare in consiglio 15 scranni per il Pd. Che diventano 24 per tutto il centrosinistra. Avs potrà contare su 3 esponenti, che diventano 2 per il Movimento 5 Stelle. Mentre Casa Riformista con la sua impennata a 8,8% porta in consiglio 4 candidati. In totale il centrodestra conquista 15 seggi: 12 per Fratelli d’Italia, 2 per Forza Italia e 1 per la Lega. Entra poi di diritto in consiglio Alessandro Tomasi che, fra l’altro, ha giurato di restare in Regione anche da sconfitto, previa consultazione con i vertici del suo partito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tutti i fiorentini in consiglio. Casa Pd, Vannucci sorpassa Giachi . Tra i Fratelli debutto per Cellai