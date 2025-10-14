Primo pari stagionale, terzo posto in classifica con la miglior difesa del girone insieme a quella dell’Ostiamare. Ma soprattutto con la sensazione che l’ Ancona possa giocarsela assolutamente alla pari con qualunque pretendente al primo posto. La partita di Chieti è già in archivio, con la consapevolezza che ancora una volta l’Ancona è stata all’altezza della situazione e che con un pizzico di buona sorte in più – un gol annullato apparso regolare e un rigore non concesso su Rovinelli – avrebbe potuto tornare a casa con i tre punti. Ne ha parlato nel dopo partita il capitano, Luca Gelonese: "E’ stato il primo vero test contro una delle squadre più forti, dopo una serie di partite molto positive da parte nostra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tutti bravi a Chieti. Superato duro test"