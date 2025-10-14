Tutta la città e le persone in una mostra
Un pomeriggio di festa e partecipazione ha segnato sabato l’inaugurazione ufficiale della mostra permanente "Abbiategrasso. La città, le persone, la storia", allestita nei suggestivi spazi del Castello Visconteo e donata alla cittadinanza dal Rotary Club di Abbiategrasso. Una sala consiliare gremita ha accolto cittadini, autorità e rappresentanti del Club, per celebrare la nascita di un nuovo punto di riferimento culturale dedicato alla storia e all’identità della città. Il progetto, frutto di tre anni di approfondita ricerca, è stato curato scientificamente da Francesca Rognoni e Alberto Massari, con il supporto grafico di Francesca De Palma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
