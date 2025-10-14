Tutela e promozione globale dei diritti delle donne | la Cina in prima linea per la parità di genere

Rafforzare i meccanismi anti violenza, migliorare i sistemi di governance mondiale, realizzare una più profonda cooperazione tra Stati sostenendo il ruolo centrale delle Nazioni Unite e creare un ambiente di sviluppo pacifico. Sono questi i quattro suggerimenti proposti da Xi Jinping alla comunità internazionale affinché vengano adottate misure concrete per raggiungere la parità di genere, la tutela dei diritti delle donne e la loro implementazione. In occasione del Vertice Mondiale delle Donne tenutosi a Pechino, il presidente cinese ha ribadito l'impegno della Cina nel promuovere la parità di genere e il suo sviluppo a livello globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tutela e promozione globale dei diritti delle donne: la Cina in prima linea per la parità di genere

