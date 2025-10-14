Tushe buona la prima Debutto ok in serie A2
Tutto facile per la Tushe Prato che davanti al proprio pubblico, al debutto nel campionato di serie A2, supera nettamente Lions Sassari e conquista un successo largo e mai in discussione. Le pratesi hanno controllato la gara sin dai primi minuti, chiudendo la prima frazione sul 23-8 e amministrando nella ripresa fino al definitivo 45-17. Grande prova corale per la formazione allenata da Megli, con Niccolai migliore marcatrice del match con 11 reti. La Tushe conferma così la bontà del proprio vivaio e la propria forza offensiva, sostenuta dal calore del pubblico di casa e da una difesa solida che ha concesso poco alle avversarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
