Tutto facile per la Tushe Prato che davanti al proprio pubblico, al debutto nel campionato di serie A2, supera nettamente Lions Sassari e conquista un successo largo e mai in discussione. Le pratesi hanno controllato la gara sin dai primi minuti, chiudendo la prima frazione sul 23-8 e amministrando nella ripresa fino al definitivo 45-17. Grande prova corale per la formazione allenata da Megli, con Niccolai migliore marcatrice del match con 11 reti. La Tushe conferma così la bontà del proprio vivaio e la propria forza offensiva, sostenuta dal calore del pubblico di casa e da una difesa solida che ha concesso poco alle avversarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tushe, buona la prima . Debutto ok in serie A2