Turista riminese violentata in Salento il video e l’accusa di revenge porn per gli indagati

Rimini, 14 ottobre 2025 - Le indagini sulla presunta violenza sessuale su una turista riminese di 23 anni - avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 giugno scorsi nella marina di Mancaversa, nel Salento - procedono spedite e si arricchiscono di un capitolo ancora più pesante. Ai quattro ragazzi pugliesi, tutti tra i 22 e i 25 anni, originari delle zone di Taviano, Taurisano e Melissano, già indagati per violenza sessuale di gruppo, sarebbe stato ora contestato anche il reato di revenge porn. Una ipotesi che punisce la diffusione di immagini sessualmente esplicite senza il consenso della persona ritratta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turista riminese violentata in Salento, il video e l’accusa di revenge porn per gli indagati

Argomenti simili trattati di recente

Turista di Rimini stuprata nel Salento: un video nei cellulari degli indagati. Accusa di revenge porn - X Vai su X

Bisogna rivedere il concetto di turismo e non pensare più al turista in modo tradizionale. Dobbiamo pensare a proporre esperienze e guardare ai giovani e a ciò che desiderano fare quando sono in vacanza. E' quanto è emerso in sintesi al TTG, il salone del tu - facebook.com Vai su Facebook

Stupro di gruppo per una riminese in vacanza: test del Dna per gli indagati - I fatti risalgono al giugno scorso: la 23enne era in ferie con le amiche in Salento quando sarebbe stata aggredita da quattro giovani del posto. Da msn.com

Presunto stupro di una turista a Marina di Mancaversa. Prelievo del Dna per i quattro indagati - L’esame servirà ad accertare eventuali responsabilità e ruoli di ciascuno. Da leccenews24.it

«Turista violentata e filmata». Esame del dna per quattro indagati nel Salento - Violentata dal branco e filmata con lo smartphone mentre è in vacanza nel Salento? Segnala msn.com