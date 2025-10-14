Turista difende un amico per una valigia e viene rapinato sul lungomare da un gruppo di bulli

Anconatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SENIGALLIA – Dalla gara di pattinaggio alle botte prese per difendere un suo amico. Non era stato un soggiorno piacevole quello vissuto da un 26enne di Torino che insieme ad altri atleti, tutti di fuori, avevano fatto le ore piccole nell’estate di quattro anni fa. Mentre si trovavano sul. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Turista Difende Amico Valigia