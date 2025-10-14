"Ancora una volta Fratelli d’Italia sceglie la strada della polemica pretestuosa, piegando i numeri a fini politici e infangando il lavoro di una intera comunità". Esordisce così, in una nota dell’amministrazione comunale, a firma del sindaco Enrico Spighi e dell’assessore al Turismo Mattia Lusini, in risposta alle critiche sull’andamento delle presenze turistiche 2025. "Parlare di disastro turistico sulla base di un dato parziale e provvisorio, quello di un meno 13,50% riferito ai soli mesi da gennaio ad agosto, è un esercizio di pura strumentalità. Chi conosce davvero il settore sa che i flussi turistici vanno letti nel loro insieme e non estrapolando cifre fuori contesto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Turismo, nessun disastro. C’è piuttosto una crescita"