Turismo lento | i pellegrini nel cammino di fede e spiritualità delle aree interne e costiere della Campania
Tempo di lettura: 3 minuti Parliamo di 800 chilometri di cammini storici nel cuore delle aree interne campane come facevano i pellegrini in epoca medievale e come tuttora fanno i tanti seguaci del turismo lento lungo la Via Francigena sul percorso da Canterbury a Monte Sant’Angelo sul Gargano. Il programma Cam-Sent “Cammini e sentieri d’Europa tra storia, spiritualità turismo e cultura”, suggestivo ed impegnativo di questi cammini di spiritualità e di turismo lento, finanziato dalla Regione Campania, è stato progettato dal Presidente del Gal Alto Tammaro Antonio Di Maria, che ha coinvolto altri 11 Gal sparsi per la Campania, egualmente interessati ed anche attraversati da tracciati antichissimi che venivano percorsi, quali atti di fede, da grandi masse di nel corso dei secoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
Trequanda e Pucciarella proteggono il turismo lento Dalla Val di Chiana alle colline del Trasimeno, le due aziende agricole presentano vini che traducono in un calice tutto il carattere del terroir toscano e umbro. Vai su X
Legambiente pubblica la quarta edizione della guida che mappa 29 impianti eolici lungo la Penisola virtuosi e integrati nel territorio. “Non sono ecomostri. Possono generare valori economici e sociali fondamentali come un tipo di turismo lento” - facebook.com Vai su Facebook
Promuovere il turismo lento. Cammino di San Jacopo: il patto - L’obiettivo è far conoscere il tratto del Cammino di San Jacopo che va da Castello a Calenzano, un percorso di 13 km che attraversa i territori di Sesto e Calenzano, cercando di incentivare il ... Da lanazione.it
Turismo lento e spiritualità: successo per “Noi Camminiamo in Sardegna” - Con oltre 80 professionisti coinvolti a livello nazionale, l’evento si conferma una vetrina per il turismo lento ... guidaviaggi.it scrive
"Orvieto crocevia del turismo lento italiano". Dopo quello dell'Intrepido Larth, il Cammino del Miracolo del Corpus Domini - Un inizio d'autunno ricco di soddisfazioni e con grandi prospettive per il Cammino dell'Intrepido Larth che sta consolidando di mese in mese la propria funzione di essenziale ... Da orvietonews.it