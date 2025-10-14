Turismo lento | i pellegrini nel cammino di fede e spiritualità delle aree interne e costiere della Campania

Tempo di lettura: 3 minuti Parliamo di 800 chilometri di cammini storici nel cuore delle aree interne campane come facevano i pellegrini in epoca medievale e come tuttora fanno i tanti seguaci del turismo lento lungo la Via Francigena sul percorso da Canterbury a Monte Sant’Angelo sul Gargano. Il programma Cam-Sent “Cammini e sentieri d’Europa tra storia, spiritualità turismo e cultura”, suggestivo ed impegnativo di questi cammini di spiritualità e di turismo lento, finanziato dalla Regione Campania, è stato progettato dal Presidente del Gal Alto Tammaro Antonio Di Maria, che ha coinvolto altri 11 Gal sparsi per la Campania, egualmente interessati ed anche attraversati da tracciati antichissimi che venivano percorsi, quali atti di fede, da grandi masse di nel corso dei secoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

