Turetta | Rinuncio all' appello e accetto l' ergastolo voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia

Ilgazzettino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta l'ergastolo come condanna per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La comunicazione è stata fatta in una lettera a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

turetta rinuncio appello accettoFilippo Turetta rinuncia all’Appello. “Accetto l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin” - Il giovane padovano ha mandato una lettera agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia. Scrive quotidiano.net

turetta rinuncio appello accettoFemminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: "Accetto l'ergastolo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: 'Accetto l'ergastolo' ... Segnala tg24.sky.it

turetta rinuncio appello accettoGiulia Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente per la sua morte» - Turetta, reo confesso del femminicidio dell'ex fidanzata, ha scritto una lettera a giudici e procura: «Non chiedo nessuna attenuante, sono davvero pentito». vanityfair.it scrive

