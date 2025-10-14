Turetta | Rinuncio all' appello e accetto l' ergastolo voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia

Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta l'ergastolo come condanna per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La comunicazione è stata fatta in una lettera a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Turetta: «Rinuncio all'appello e accetto l'ergastolo, voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia»

Leggi anche questi approfondimenti

Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Una lettera scritta a mano e una conclusione sorprendente: «Rinuncio all’appello». Firmato Filippo Turetta. La missiva è arrivata in questi giorni sul tavolo dei quattro uffici giudiziari di Venezia interessati al caso: la procura - facebook.com Vai su Facebook

Caso Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: «Sincero pentimento» https://ilsole24ore.com/art/caso-giulia-cecchettin-turetta-rinuncia-all-appello-sincero-pentimento-AHl1sXAD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Ec - X Vai su X

Filippo Turetta rinuncia all’Appello. “Accetto l’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin” - Il giovane padovano ha mandato una lettera agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia. Scrive quotidiano.net

Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: "Accetto l'ergastolo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Cecchettin, Turetta rinuncia al processo d'Appello: 'Accetto l'ergastolo' ... Segnala tg24.sky.it

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Accetto l’ergastolo, voglio pagare interamente per la sua morte» - Turetta, reo confesso del femminicidio dell'ex fidanzata, ha scritto una lettera a giudici e procura: «Non chiedo nessuna attenuante, sono davvero pentito». vanityfair.it scrive