Ilgazzettino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta l'ergastolo come condanna per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La comunicazione è stata fatta in una lettera a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Turetta: «Rinuncio all'appello e accetto l'ergastolo, voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia». Gino Cecchettin, il legale: «Ci vorrebbe pieno riconoscimento aggravanti»

