Turetta | Rinuncio all' appello e accetto l' ergastolo voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia Cecchettin

Filippo Turetta rinuncia all'appello e accetta l'ergastolo come condanna per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La comunicazione è stata fatta in una lettera a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Turetta: «Rinuncio all'appello e accetto l'ergastolo, voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia Cecchettin»

ULTIM'ORA - Una lettera scritta a mano e una conclusione sorprendente: «Rinuncio all'appello». Firmato Filippo Turetta. La missiva è arrivata in questi giorni sul tavolo dei quattro uffici giudiziari di Venezia interessati al caso: la procura

