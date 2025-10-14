Turetta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin
“Rinuncio al processo d’appello”. È quanto avrebbe scritto in una lettera Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l’11 novembre 2023. A rivelare il contenuto della lettera è il Corriere della Sera, secondo cui la rinuncia alla battaglia giudiziaria sarebbe una decisione maturata nelle ultime settimane. In particolare un clima sempre più insostenibile nel carcere di Montorio, dove le minacce erano continue e si erano concretizzate nell’aggressione da parte di un altro detenuto. Accettando l’ergastolo, Turetta parla di «sincero pentimento» e intende «dimostrare che non sta cercando sconti di pena». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
