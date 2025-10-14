Turetta rinuncia all’appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin | la decisione in una lettera
Con una lettera Filippo Turetta, condannato in primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni l'11 novembre 2022, rinuncia all'appello. Il giovane avrebbe inviato la missiva nei giorni scorsi alla Procura generale e ordinaria, alla Corte d'Assise e a quella d'Appello, dove il 14 novembre dovrebbe iniziare il nuovo processo, dicendo di non voler ricorrere contro la sentenza di primo grado come segno di pentimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
