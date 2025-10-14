Turetta rinuncia al processo d’Appello | Accetto l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin

La condanna dello scorso 3 dicembre ha comportato una forte polemica legata alle motivazioni della corte di Venezia. I giudici non hanno riconosciuto l'aggravante della crudeltà in quanto le 75 coltellate inferte alla 22enne sarebbero state inferte non per fare scempio della vittima ma per l'inesperienza dell'imputato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

