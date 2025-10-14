Turetta rinuncia al processo d’Appello | Accetto l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin
La condanna dello scorso 3 dicembre ha comportato una forte polemica legata alle motivazioni della corte di Venezia. I giudici non hanno riconosciuto l'aggravante della crudeltà in quanto le 75 coltellate inferte alla 22enne sarebbero state inferte non per fare scempio della vittima ma per l'inesperienza dell'imputato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Filippo Turetta ha rinunciato ai motivi d'appello contro la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. La comunicazione è stata fatta in una lettera a firma dello stesso Turetta, inviata agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia. C - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio #GiuliaCecchettin : Filippo Turetta, condannato all'ergastolo, rinuncia all'appello in primo grado Vai su X
Filippo Turetta rinuncia all’appello: “Accetto l’ergastolo, voglio pagare per la morte di Giulia” - Colpo di scena nel caso Cecchettin: Filippo Turetta scrive ai giudici e rinuncia all’appello. panorama.it scrive
Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Non voglio sconti di pena, accetto l’ergastolo». La lettera scritta a mano ai giudici: ora cosa succede - L’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, condannato dalla Corte d’assise, ha inviato una lettera agli uffici giudiziari di Venezia: «Sono sinceramente pentito». Da open.online
Omicidio di Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello: «Accetto l’ergastolo» - L’assassino comunica ai giudici la decisione di non impugnare più la sentenza. Da cosenzachannel.it