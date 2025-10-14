Tumori mieloma multiplo | esperti a convegno su sfida di personalizzare le cure
(Adnkronos) – Guarda al futuro con ottimismo e concretezza, la ricerca sul mieloma multiplo. È il messaggio emerso dalla conferenza internazionale ‘Myelomas’, promossa dall’Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori (Irst) Dino Amadori Irccs, che ha riunito a Roma alcuni tra i massimi esperti italiani e internazionali per fare il punto su una delle neoplasie . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
AIL Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. . Perché settembre è dedicato ai tumori del sangue? Perché proprio in questo mese si concentrano importanti giornate di sensibilizzazione sulle neoplasie ematologiche, come quella di oggi: l - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, mieloma multiplo: esperti a convegno su sfida di personalizzare le cure - Alla due giorni di Myelomas confronto su nuove prospettive di trattamento per immunoterapia e Mrd negatività Guarda al futuro con ottimismo e concretezza, la ricerca sul mieloma multiplo. adnkronos.com scrive
Mieloma multiplo, i massimi esperti internazionali si riuniscono a Roma - Il mieloma multiplo rappresenta una delle principali neoplasie ematologiche: ogni anno in Italia vengono diagnosticati oltre 5. Da insalutenews.it
Tumori del sangue. Sempre più curabili grazie alle terapie innovative, Car-T verso le prime linee di trattamento - Il 70% delle persone con tumori del sangue come linfomi, mielomi e leucemie, oggi ha nuove speranze di cura. Come scrive quotidianosanita.it