Tumore al seno visite gratuite in occasione dell' Open day senologico
Open day senologico all’ospedale del Valdarno: consulti e visite gratuite su prenotazione. Prenotazioni il 16 ottobre, le visite si terranno il 25 ottobre all’ospedale di Santa Maria della Gruccia.Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno si terrà il 25 ottobre presso l’Ospedale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
La #prevenzione del tumore al seno si costruisce ogni giorno. Adottare abitudini salutari può ridurre fino al 40% il rischio di sviluppare un tumore. Scopri come prenderti cura della tua salute: https://salute.gov.it/new/it/tema/tumori-e-screening/la-prevenzi - X Vai su X
https://dirittoallasalute.net/13-ottobre-giornata-nazionale-sul-tumore-al-seno-metastatico-ricerche-e-innovazioni/ ? ll 13 ottobre si celebra la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico (TSM) in Italia, una data fondamentale p - facebook.com Vai su Facebook
Open day senologico all’Ospedale del Valdarno: consulti e visite gratuite su prenotazione - Arezzo, 14 ottobre 2025 – Open day senologico all’Ospedale del Valdarno: consulti e visite gratuite su prenotazione. Segnala lanazione.it
"Ottobre Rosa": dove e come prenotare visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno - Ottobre si tinge di rosa: tra campagne solidali, eventi sul territorio e progetti design, ecco come fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno. Secondo alfemminile.com
Catania, “Notte in Rosa” per la prevenzione del tumore al seno: il 17 spettacolo e visite gratuite - Venerdì 17 ottobre al Palazzo della Cultura di Catania si terrà la “Notte in Rosa”, evento di sensibilizzazione sul tumore al seno organizzato da “Filo della Vita” con Humanitas e Europa Donna Italia. corrieretneo.it scrive