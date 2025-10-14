Tumore al seno visite gratuite in occasione dell' Open day senologico

Arezzonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Open day senologico all’ospedale del Valdarno: consulti e visite gratuite su prenotazione. Prenotazioni il 16 ottobre, le visite si terranno il 25 ottobre all’ospedale di Santa Maria della Gruccia.Una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno si terrà il 25 ottobre presso l’Ospedale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

tumore seno visite gratuiteOpen day senologico all’Ospedale del Valdarno: consulti e visite gratuite su prenotazione - Arezzo, 14 ottobre 2025 – Open day senologico all’Ospedale del Valdarno: consulti e visite gratuite su prenotazione. Segnala lanazione.it

tumore seno visite gratuite"Ottobre Rosa": dove e come prenotare visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno - Ottobre si tinge di rosa: tra campagne solidali, eventi sul territorio e progetti design, ecco come fare la differenza nella lotta contro il tumore al seno. Secondo alfemminile.com

tumore seno visite gratuiteCatania, “Notte in Rosa” per la prevenzione del tumore al seno: il 17 spettacolo e visite gratuite - Venerdì 17 ottobre al Palazzo della Cultura di Catania si terrà la “Notte in Rosa”, evento di sensibilizzazione sul tumore al seno organizzato da “Filo della Vita” con Humanitas e Europa Donna Italia. corrieretneo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tumore Seno Visite Gratuite