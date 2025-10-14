Tumore al seno quanto conta il sovrappeso e come fare una chemioterapia su misura
Ce lo dicono da tempo, gli esperti. Il controllo del peso corporeo è fondamentale non solo nella prevenzione del tumore della mammella, ma diventa un fattore strategico anche per le cure su misura. Anche per questo, si ricorda sempre che per chi è in cura non servono supplementi vitaminici né particolari limitazioni alimentati. È fondamentale seguire i consigli dell’equipe curante. E soprattutto, bisogna puntare sulla regolare attività fisica intensa (non la sola passeggiata ma corsa, cyclette o altro) almeno tre volte la settimana. L’effetto è simile a quanto si ottiene con alcuni farmaci ormonali e in più il movimento regolare aiuta la donna a controllare meglio il peso. 🔗 Leggi su Dilei.it
Scopri altri approfondimenti
La #prevenzione del tumore al seno si costruisce ogni giorno. Adottare abitudini salutari può ridurre fino al 40% il rischio di sviluppare un tumore. Scopri come prenderti cura della tua salute: https://salute.gov.it/new/it/tema/tumori-e-screening/la-prevenzi - X Vai su X
In occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, il 13 ottobre, Il Sole 24 Ore pubblica un contributo della Presidente Nazionale di ANDOS Onlus, Flori Degrassi, che richiama l’attenzione sulla necessità di ridurre il 7% - facebook.com Vai su Facebook
Tumore al seno, quanto conta il sovrappeso e come fare una chemioterapia su misura - Due studi hanno messo evidenziato l’impatto dell’eccesso di peso sulla chemioterapia nel caso di tumore al seno, tra efficacia della cura e danni collaterali. Scrive dilei.it
Sos chili in eccesso per chi si è già ammalato di tumore: così obesità e sovrappeso indeboliscono l'efficacia delle terapie - Tema al centro di una sessione speciale a prossimo congresso della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo). Riporta msn.com
Tumore al seno: il ‘peso’ dell’obesità e l’efficacia delle terapie - Non si tratta solo di un fattore di rischio per l’insorgenza di diversi tumori, ma di una condizione che può influenzare ... Riporta quotidianosanita.it