Ce lo dicono da tempo, gli esperti. Il controllo del peso corporeo è fondamentale non solo nella prevenzione del tumore della mammella, ma diventa un fattore strategico anche per le cure su misura. Anche per questo, si ricorda sempre che per chi è in cura non servono supplementi vitaminici né particolari limitazioni alimentati. È fondamentale seguire i consigli dell’equipe curante. E soprattutto, bisogna puntare sulla regolare attività fisica intensa (non la sola passeggiata ma corsa, cyclette o altro) almeno tre volte la settimana. L’effetto è simile a quanto si ottiene con alcuni farmaci ormonali e in più il movimento regolare aiuta la donna a controllare meglio il peso. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tumore al seno, quanto conta il sovrappeso e come fare una chemioterapia su misura