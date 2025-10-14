Tumore al seno | l' eccesso di peso indebolisce le terapie

L’obesità o il sovrappeso possono compromettere le probabilità di guarigione delle pazienti con tumore al seno. Tuttavia, nel lungo periodo, quando indicata, una chemioterapia “intensiva”, somministrata a intervalli di tempo più ristretti rispetto a quella tradizionale, si conferma efficace nella. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

La #prevenzione del tumore al seno si costruisce ogni giorno. Adottare abitudini salutari può ridurre fino al 40% il rischio di sviluppare un tumore. Scopri come prenderti cura della tua salute: https://salute.gov.it/new/it/tema/tumori-e-screening/la-prevenzi - X Vai su X

13 Ottobre – Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico Il tumore al seno non è solo una diagnosi. È un viaggio fatto di paure, forza, scelte, rinascite. È una realtà che colpisce migliaia di donne ogni anno, e con loro le famiglie, gli affetti, le comu - facebook.com Vai su Facebook

Tumore al seno: l'eccesso di peso indebolisce le terapie - L’obesità o il sovrappeso possono compromettere le probabilità di guarigione delle pazienti con tumore al seno. Come scrive today.it

Sos chili in eccesso per chi si è già ammalato di tumore: così obesità e sovrappeso indeboliscono l'efficacia delle terapie - Tema al centro di una sessione speciale a prossimo congresso della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo). Scrive msn.com

Tumore al seno, quanto conta il sovrappeso e come fare una chemioterapia su misura - Due studi hanno messo evidenziato l’impatto dell’eccesso di peso sulla chemioterapia nel caso di tumore al seno, tra efficacia della cura e danni collaterali. Secondo dilei.it