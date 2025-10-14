Tudor la Juve già pensa a un altro | l’annuncio condanna il croato

La Juve non è contenta e nemmeno i suoi tifosi: riflettori accesi su Tudor mentre si pensa già ad un altro per la panchina. L’avvio di stagione dei bianconeri aveva fatto ben sperare. Igor Tudor, con il suo approccio diretto e la sua grinta, era riuscito a ridare alla Juventus un’anima combattiva, qualcosa che negli ultimi anni sembrava smarrito. Le prime gare avevano mostrato una squadra viva, più cattiva, capace di affrontare ogni avversario senza timori. Però, come spesso accade, la magia iniziale si è andata spegnendo, e con essa anche l’entusiasmo dei tifosi. La Juve pensa ad un grande ritorno per la sua panchina. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Tudor, la Juve già pensa a un altro: l’annuncio condanna il croato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juve, Tudor si gioca tutto in sette giorni: ecco le partite che non può sbagliare - facebook.com Vai su Facebook

Juve, fiducia in Tudor: lo spogliatoio sta con lui. Ma dopo la sosta qualcosa cambierà... - X Vai su X

LA JUVE IN GOL - TUDOR, I TIFOSI E LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS. - Non è un buon momento per Igor Tudor nel suo rapporto a distanza con i tifosi della Juventus. Lo riporta tuttojuve.com

Juventus, Tudor pensa subito al Milan dopo il pareggio in Champions League - "Dispiace perché abbiamo disputato un grande secondo tempo e abbiamo subito gol all'ultimo minuto: in spogliatoio c'erano rammarico e rabbia, ma ... msn.com scrive

Juve, Tudor vara il turnover sistematico: 4-5 cambi tra Villarreal e Milan - Igor Tudor la pensa così e, così, la pensano anche colleghi più o meno illustri: se c'è il tempo per lavorare, c'è tempo per crescere. Riporta gazzetta.it