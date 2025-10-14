TS – l’ex Juve si ritira Lo avete riconosciuto?
2025-10-14 11:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Dopo 709 partite da professionista, Reto Ziegler ha detto basta. Il difensore svizzero, 39 anni, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal calcio giocato con un post pubblicato l’11 ottobre sui canali social del Sion, il club in cui aveva chiuso la carriera e che ne accompagnerà ora il passaggio in panchina. “ Merci capitaine, bienvenue coach”, ha scritto la società vallesana, salutando il suo storico capitano e accogliendolo come nuovo membro dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
