Trump | raid su barca narcos venezuelana

21.06 Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato un attacco "letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di responsabilità del commando sud Usa,al largo largo delle coste del Venezuela". "L'intelligence-ha aggiunto- ha confermato che la nave trafficava stupefacenti,era associata a reti illecite di narcoterrorismo e stava transitando lungo una rotta nota del Dto. L'attacco è stato condotto in acque internazionali e 6 narcos sono rimasti uccisi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it