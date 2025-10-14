Trump | raid su barca narcos venezuelana

Servizitelevideo.rai.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

21.06 Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato un attacco "letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di responsabilità del commando sud Usa,al largo largo delle coste del Venezuela". "L'intelligence-ha aggiunto- ha confermato che la nave trafficava stupefacenti,era associata a reti illecite di narcoterrorismo e stava transitando lungo una rotta nota del Dto. L'attacco è stato condotto in acque internazionali e 6 narcos sono rimasti uccisi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

trump raid barca narcosTrump, 'raid su barca narcos a largo Venezuela, 6 morti' - Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato un attacco "letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di responsabili ... Secondo ansa.it

trump raid barca narcosVenezuela, Trump: “Raid su barca narcos, 6 morti” - Donald Trump ha annunciato su Truth di aver ordinato un attacco "letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di ... Come scrive tg24.sky.it

Trump: raid sui narcos al largo del Venezuela, 6 morti - Il presidente Usa ha annunciato l'operazione su Truth: ho ordinato un attacco contro una barca che trafficava stupefacenti, a bordo c'erano dei ... Secondo avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Raid Barca Narcos