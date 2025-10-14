Non sarà il premio Nobel per la Pace tanto auspicato ma è una grande soddisfazione, una celebrazione da incorniciare, un traguardo ambito per i big del pianeta. Il Time dedica l’ultima copertina al presidente Usa Donald Trump, reduce dal miracolo della pace tra Israele e Hamas, con il titolo sparato “Il suo trionfo”. Un elogio a tutto tondo per il ruolo da protagonista che il tycoon ha svolto nel faticoso tavolo diplomatico per il cessate il fuoco a Gaza. Un successo pieno sugellato dal vertice della Pace a Sharm el Sheikh. La celebrazione del prestigioso magazine americano è una medaglia da appuntare sul petto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump superstar, Time gli dedica la copertina. Ma lui: “È la foto peggiore di sempre, mi hanno tolto i capelli”