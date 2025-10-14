Trump superstar Time gli dedica la copertina Ma lui | È la foto peggiore di sempre mi hanno tolto i capelli
Non sarà il premio Nobel per la Pace tanto auspicato ma è una grande soddisfazione, una celebrazione da incorniciare, un traguardo ambito per i big del pianeta. Il Time dedica l’ultima copertina al presidente Usa Donald Trump, reduce dal miracolo della pace tra Israele e Hamas, con il titolo sparato “Il suo trionfo”. Un elogio a tutto tondo per il ruolo da protagonista che il tycoon ha svolto nel faticoso tavolo diplomatico per il cessate il fuoco a Gaza. Un successo pieno sugellato dal vertice della Pace a Sharm el Sheikh. La celebrazione del prestigioso magazine americano è una medaglia da appuntare sul petto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
C’era un tempo in cui il grande dramma durante l’intervallo del #SuperBowl era scegliere tra Budweiser o Miller. Ora, basta annunciare che #badbunny - tre Grammy, 80 milioni di ascoltatori su Spotify, superstar mondiale - sarà il protagonista dello show a met - facebook.com Vai su Facebook
Il Time dedica la copertina a Trump. Tycoon: 'La foto è troppo brutta' - Il settimanale americano Time dedica la foto di copertina a Donald Trump, titolandola "Il suo trionfo" riguardo all'accordo su Gaza. Segnala ansa.it
"Mi hanno fatto scomparire i capelli!". Trump contro la copertina di Time che celebra il suo trionfo - Il presidente americano ha criticato lo scatto scelto dal settimanale: "Articolo relativamente bello, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi" ... Secondo msn.com
Ira Trump contro la copertina del Time: «Foto pessima, mi hanno fatto scomparire i capelli» - Ma il tycoon si infuia: «La foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi, scattata dal basso. unionesarda.it scrive