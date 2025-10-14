Trump show alla Knesset
Nel giorno più emozionante per gli israeliani negli ultimi due anni, proprio nei minuti in cui le televisioni mostravano il ritorno da Gaza in territorio israeliano dei primi sette ostaggi, il presidente americano, Donald Trump, ha fatto un maestoso ingresso alla Knesset, degno di una rock-star. Accolto da squilli di tromba si è addentrato con passi determinati nel Parlamento di Israele che era addobbato a festa. Con la coda dell’occhio ha probabilmente notato i cappelli rossi da baseball distribuiti per l’occasione ai presenti con la scritta: ‘Trump, il presidente della pace’. Ed una volta entrato in aula, ha subito annunciato agli israeliani che le loro tribolazioni sono giunte al termine e che il futuro sarà prevedibilmente roseo per loro e, se lo vorranno, anche per i palestinesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
