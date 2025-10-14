Trump | Se incontrerò Zelensky? Venerdì sarà alla Casa Bianca – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 14 ottobre 2025 Se incontrerò Zelensky? Venerdì sarà alla Casa Bianca. Ora devo andare, l'aereo sta per atterrare", così Trump a bordo dell'Air Force One parlando con i cronisti. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

