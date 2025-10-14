Trump sdogana Hamas | Sarà la polizia a Gaza per un certo periodo di tempo Al nemico di Israele assicurato un ruolo nella Striscia

Al punto 13 dell’accordo del piano di Trump siglato dalle parti per porre fine alla guerra a Gaza si legge: “ Hamas e altre fazioni concordano di non avere alcun ruolo nella governance di Gaza, direttamente, indirettamente o in qualsiasi forma”. Sulla carta, dunque, almeno in un primo momento, i fondamentalisti islamici venivano esclusi dal futuro della Striscia. Non solo: della loro presenza non sarebbe dovuto rimanere nulla, perché – punto 6 – “una volta restituiti tutti gli ostaggi, i membri di Hamas che si impegnano a una coesistenza pacifica e a smantellare le proprie armi otterranno l’amnistia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

