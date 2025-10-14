Trump riceverà Zelensky venerdì alla Casa Bianca

Il presidente Donald Trump incontrerà venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un pranzo di lavoro, ha dichiarato lunedì un alto funzionario della Casa Bianca, citato da Reuters. I due leader hanno parlato sia sabato che domenica, mentre Zelensky insiste per ottenere più armi di fabbricazione statunitense per contrastare gli attacchi russi. Zelensky ha annunciato che si recherà a Washington questa settimana per incontrare l’omologo statunitense Donald Trump. “Incontrerò il presidente Trump a Washington questa settimana”, ha dichiarato Zelensky oggi in una conferenza stampa a Kiev insieme all’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Kaja Kallas aggiungendo che diversi funzionari di Kiev sono già partiti per Washington, aggiungendo che “ci saranno diversi incontri”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump riceverà Zelensky venerdì alla Casa Bianca

