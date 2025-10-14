Trump promuove il libro di Giorgia Meloni sui social | È ispirazione per tutti
“ Giorgia Meloni, il GRANDE Primo Ministro d’Italia, ha scritto un nuovo libro, ‘Io sono Giorgia: le mie radici, le mie idee’. Giorgia sta facendo un lavoro incredibile per il meraviglioso popolo italiano, e questo libro esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore per la patria, che le ha dato la saggezza e il coraggio necessari per servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo. È un’ispirazione per tutti”. Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, su Truth, postando una foto della copertina del libro della premier. La reazione di Meloni: “Grazie amico mio”. “Molto gentile, amico mio! Penso che sia importante che la gente sappia chi sei e da dove vieni per controllare se sei sincero nel tuo percorso politico”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
