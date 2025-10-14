Trump nuovo elogio a Meloni | Ispirazione per tutti La premier | Molto gentile amico mio

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Donald Trump continua a lusingare Giorgia Meloni. Dopo i complimenti sul suo aspetto fisico – "E' bellissima" – ieri a Sharm el Sheikh, il presidente degli Stati Uniti, su Truth, loda la nostra premier per il suo libro. "Giorgia Meloni, la grande (in maiuscolo, ndr) presidente del Consiglio dell'Italia, ha scritto un nuovo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

trump nuovo elogio meloniTrump, nuovo elogio a Meloni: “Ispirazione per tutti”. La premier: “Molto gentile, amico mio” - Dopo i complimenti sul suo aspetto fisico – “E’ bellissima” – ieri a Sharm el Sheikh, il presidente degli Stati Uniti, su Truth, loda la ... Riporta pianetagenoa1893.net

trump nuovo elogio meloniTrump elogia Meloni e il suo libro: “guida l’Italia con saggezza e coraggio, è esempio per tutti” - Dopo i complimenti sul suo look rilasciati ieri (VIDEO) alla firma del trattato di pace per Gaza in Egitto, Donald Trump ha lodato Giorgia Meloni anche sui social. Secondo strettoweb.com

trump nuovo elogio meloniTrump promuove il libro di Giorgia Meloni e bacchetta il Time: "Che brutta foto!" - Sul social Truth il presidente degli Stati Uniti spende ancora parole d'elogio per la premier: "È di ispirazione". Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Nuovo Elogio Meloni