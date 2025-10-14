Trump | Non volevo chiedere la grazia per Netanyahu ma era il momento perfetto

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non aveva programmato di chiedere al presidente di Israele Isaac Herzog la grazia per il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante il suo discorso alla Knesset. Ma ”era il momento perfetto, non credete?”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One di ritorno dall’Egitto, ”stava . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump: “Non volevo chiedere la grazia per Netanyahu ma era il momento perfetto”

