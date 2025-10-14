Trump | Non ho deciso sulla soluzione dei due Stati
Mentre Donald Trump insiste sul tema della ricostruzione della Striscia di Gaza, rimane incerto chi amministrerà i Territori palestinesi e quale sarà il futuro dei loro abitanti. A bordo dell’Air Force One, di ritorno dagli incontri in Egitto, il presidente statunitense ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se l’accordo e la liberazione degli ostaggi israeliani potessero aprire la strada a uno Stato palestinese: «Stiamo parlando di ricostruire Gaza. Non sto parlando di uno Stato unico, di uno Stato doppio o di due Stati. Vedremo. Non ho ancora rilasciato dichiarazioni in merito». Il governo Netanyahu finora ha ostacolato la prospettiva di una sovranità statale palestinese. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trump sembra deciso a fare sul serio anche sull’Ucraina, ma non sappiamo se durerà https://linkiesta.it/2025/10/trump-russia-putin-ucraina/… via @Linkiesta - X Vai su X
Meloni: "La pace a Gaza non si deve a Francesca Albanese o Landini, ma a Trump". E ci credo. Era Trump che bombardava i palestinesi, mica Albanese e Landini. Trump ha deciso di smettere di massacrare i palestinesi e il massacro si è fermato. Il meccanis - facebook.com Vai su Facebook
Trump: «Non ho deciso sulla soluzione dei due Stati» - Mentre Donald Trump insiste sul tema della ricostruzione della Striscia di Gaza, rimane incerta la nascita di uno Stato palestinese. Scrive lettera43.it
Trump ribadisce, 'ricostruirò Gaza, ma indeciso sui due Stati' - Trump spera nella "ricostruzione di Gaza" e afferma di non aver ancora deciso sulla soluzione dei due Stati. Riporta ansa.it
Trump: «Per i due stati vedremo». A Gaza 32 morti in scontri tra Hamas e clan. Ultimatum di Israele per la consegna dei corpi - Donald Trump di ritorno dall’Egitto ha parlato dell’importanza ora di «ricostruire Gaza». Riporta editorialedomani.it