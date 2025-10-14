Trump | Non ho deciso sulla soluzione dei due Stati

Mentre Donald Trump insiste sul tema della ricostruzione della Striscia di Gaza, rimane incerto chi amministrerà i Territori palestinesi e quale sarà il futuro dei loro abitanti. A bordo dell’Air Force One, di ritorno dagli incontri in Egitto, il presidente statunitense ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se l’accordo e la liberazione degli ostaggi israeliani potessero aprire la strada a uno Stato palestinese: «Stiamo parlando di ricostruire Gaza. Non sto parlando di uno Stato unico, di uno Stato doppio o di due Stati. Vedremo. Non ho ancora rilasciato dichiarazioni in merito». Il governo Netanyahu finora ha ostacolato la prospettiva di una sovranità statale palestinese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

