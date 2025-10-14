Trump narcisista vuole essere come Cesare | i media arabi sul presidente Usa dopo il vertice di Sharm
“È il Ronaldo della scena mondiale, anche se a volte i suoi tiri mancano il bersaglio”. Così Ghassan Charbel, direttore del quotidiano saudita As Sharq Al Awsat, paragona il presidente Donald Trump all’attaccante portoghese dopo il vertice in Egitto, che segna l’avvio della fase 2 per la pace in Medio Oriente. Per l’editorialista, che scrive un commento sul quotidiano saudita, “non si può negare la capacità di Trump di cambiare completamente le situazioni”. Infatti, spiega, “i jet israeliani hanno smesso di bombardare Gaza; i valichi sono stati riaperti e gli aiuti sono passati; gli ostaggi sono stati liberati in cambio di prigionieri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
