Trump | momento giusto per proporre di graziare Netanyahu

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 14 ott. (askanews) - Donald Trump parlando con i giornalisto a bordo dell'Air Force One dopo una visita di un giorno in Israele ed Egitto per la firma dell'accordo di pace su Gaza ha detto che il suo discorso alla Knesset di Gerusalemme è stato "il luogo perfetto" per chiedere pubblicamente al presidente Isaac Herzog di graziare il primo ministro Benjamin Netanyahu, accusato di corruzione. Poi ha spiegato che intende ricostruire Gaza: "Non sto parlando di uno stato unico, di uno stato doppio o di due stati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

