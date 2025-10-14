Trump | Meloni leader molto forte sta facendo un bel lavoro

SHARM EL-SHEIKH – “Una governante molto forte, sta facendo un bel lavoro”. E’ quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), parlando della premier Giorgia Meloni, nel suo discorso prima della firma dell’accordo di pace su Gaza, al vertice di Sharm el-Sheikh, ringraziando vari leader partecipanti al summit. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Trump: “Meloni leader molto forte, sta facendo un bel lavoro”

