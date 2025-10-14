Trump lancia la fase 2 per Gaza Meloni | Stato palestinese se rispettati accordi

(Adnkronos) – "Ci sono voluti tremila anni per arrivare fin qui". Quando Donald Trump posa la penna con cui ha appena firmato lo storico accordo di pace in Medio Oriente, la sala dell'International Conference Center di Sharm el-Sheikh, gremita da oltre venti leader internazionali, esplode in un applauso. La premier Giorgia Meloni sorride e ringrazia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

