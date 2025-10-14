Trump ha deciso che è tempo di pace ma Israele non lascerà la Striscia di Gaza e Hamas non abbandonerà le armi

Il 13 ottobre il presidente statunitense ha parlato alla Knesset e firmato l'accordo a Sharm el-Sheikh. Netanyahu però era assente e ha ribadito che il suo esercito resterà nella Striscia. Il piano in 20 punti lascia irrisolti i nodi davvero importanti. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Trump ha deciso che è tempo di pace, ma Israele non lascerà la Striscia di Gaza e Hamas non abbandonerà le armi

Leggi anche questi approfondimenti

Trump sembra deciso a fare sul serio anche sull’Ucraina, ma non sappiamo se durerà https://linkiesta.it/2025/10/trump-russia-putin-ucraina/… via @Linkiesta - X Vai su X

Meloni: "La pace a Gaza non si deve a Francesca Albanese o Landini, ma a Trump". E ci credo. Era Trump che bombardava i palestinesi, mica Albanese e Landini. Trump ha deciso di smettere di massacrare i palestinesi e il massacro si è fermato. Il meccanis - facebook.com Vai su Facebook

Trump chiede l’arresto di sindaco e governatore di Chicago e l'Illinois - Trump vuole mettere in carcere il sindaco di Chicago e il governatore dell'Illinois per non aver protetto gli agenti dell'ICE. Riporta ilsole24ore.com

Trump ha annunciato nuovi dazi su farmaci, mobili e camion dal 1° ottobre - Il presidente Trump ha annunciato tariffe doganali del 100% sui farmaci di marca e brevettati, con l’eccezione delle azien ... msn.com scrive

Guerra commerciale, Trump impone dazi anche su legname e mobili - Secondo l'amministrazione di Washington, il legno e i mobili importati "minacciano di compromettere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti" View on euronews ... Segnala msn.com