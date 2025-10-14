Trump ha deciso che è tempo di pace ma Israele non lascerà la Striscia di Gaza e Hamas non abbandonerà le armi

Wired.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 ottobre il presidente statunitense ha parlato alla Knesset e firmato l'accordo a Sharm el-Sheikh. Netanyahu però era assente e ha ribadito che il suo esercito resterà nella Striscia. Il piano in 20 punti lascia irrisolti i nodi davvero importanti. 🔗 Leggi su Wired.it

Trump ha deciso che è tempo di pace, ma Israele non lascerà la Striscia di Gaza e Hamas non abbandonerà le armi

