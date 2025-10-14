Trump firma una dichiarazione su Gaza durante il vertice di Sharm el Sheikh

Internazionale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 ottobre, nel corso di un vertice a Sharm el Sheikh, in Egitto, il presidente statunitense Donald Trump ha firmato una dichiarazione il cui obiettivo è consolidare la tregua nella Striscia di Gaza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Trump firma una dichiarazione su Gaza durante il vertice di Sharm el Sheikh

