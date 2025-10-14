Trump firma l' accordo per Gaza a Sharm | Abbiamo la pace in Medio Oriente | Ma Hamas resta armata
Rilasciati dal gruppo armato tutti i venti ostaggi israeliani ancora in vita e le prime quattro salme. Come previsto dall'accordo, liberati quasi duemila detenuti palestinesi: i bus con a bordo i prigionieri sono arrivati a Ramallah. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
#Gaza, la firma di #Trump - X Vai su X
askanews. . #Gaza, la firma di #Trump - facebook.com Vai su Facebook
Trump firma l'accordo di pace per Gaza insieme ai leader di Egitto, Turchia e Qatar - Il presidente Usa a Sharm: 'Al via la fase 2 dell'accordo'. Lo riporta ansa.it
Tregua Gaza, Trump in visita in Israele. Poi vertice in Egitto per la firma dell'accordo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tregua Gaza, Trump in visita in Israele. tg24.sky.it scrive
In Egitto la firma dell'accordo Israele-Hamas: la partita di Trump può cambiare il Medio Oriente - La strategia del tycoon per mettere all'angolo Netanyahu, pensando al contesto mediorientale degli Accordi di Abramo ... Secondo rainews.it