Trump firma la pace a Gaza | Tremila anni per arrivare fin qui Ora tocca alla fase 2

Laverita.info | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accoglienza da eroe per il tycoon in Israele. Netanyahu: «Sarai sempre nella storia». Ok ad Hamas come polizia temporanea. 🔗 Leggi su Laverita.info

trump firma la pace a gaza tremila anni per arrivare fin qui ora tocca alla fase 2

© Laverita.info - Trump firma la pace a Gaza: «Tremila anni per arrivare fin qui. Ora tocca alla fase 2»

Scopri altri approfondimenti

trump firma pace gazaTrump firma accordo: "Pace sia duratura" - Donald Trump firma l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheikh, insieme ai leader di Egitto, Turchia e Qatar, tutti Paesi mediatori dell'accordo. Segnala rainews.it

Trump accoglie i leader in Egitto per la firma degli accordi di pace: il video in timelapse diffuso dalla Casa Bianca - La Casa Bianca ha diffuso un video in timelapse che mostra Donald Trump accogliere i leader arrivati ieri - msn.com scrive

trump firma pace gazaGaza, il testo integrale dell'accordo di pace firmato a Sharm el Sheikh - Il documento è stato sottoscritto a Sharm el Sheikh dal presidente Donald Trump, dal presidente egiziano al Sisi, dal presidente turco Erdogan e dal premier del Qatar (cioè i Paesi mediatori ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Firma Pace Gaza