Trump firma la pace a Gaza | Tremila anni per arrivare fin qui Ora tocca alla fase 2
Accoglienza da eroe per il tycoon in Israele. Netanyahu: «Sarai sempre nella storia». Ok ad Hamas come polizia temporanea. 🔗 Leggi su Laverita.info
MEDIO ORIENTE | Vertice di Sharm, firmato l'accordo di pace per Gaza. Trump: "E' un giorno incredibile per il Medio Oriente, ci sono voluti tre mila anni per arrivare fin qui" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/13/trump-firma-laccordo-di-pace - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza, la firma di #Trump - X Vai su X
Trump firma accordo: "Pace sia duratura" - Donald Trump firma l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheikh, insieme ai leader di Egitto, Turchia e Qatar, tutti Paesi mediatori dell'accordo. Segnala rainews.it
Trump accoglie i leader in Egitto per la firma degli accordi di pace: il video in timelapse diffuso dalla Casa Bianca - La Casa Bianca ha diffuso un video in timelapse che mostra Donald Trump accogliere i leader arrivati ieri - msn.com scrive
Gaza, il testo integrale dell'accordo di pace firmato a Sharm el Sheikh - Il documento è stato sottoscritto a Sharm el Sheikh dal presidente Donald Trump, dal presidente egiziano al Sisi, dal presidente turco Erdogan e dal premier del Qatar (cioè i Paesi mediatori ... tg24.sky.it scrive