Trump firma la fine della guerra In Italia nasce il partito no-pace

Licei e università occupate, assalti alle aziende della difesa, scontri per far cancellare gemellaggi con Tel Aviv, proteste contro atleti e artisti israeliani, intellettuali sulle barricate. Ci avevano preso gusto, non si rassegnano. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump firma la fine della guerra. In Italia nasce il partito no-pace

