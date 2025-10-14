Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas “sta funzionando davvero incredibilmente bene”. Così ieri un traboccante Donald Trump ha commentato la cerimonia a Sharm el Sheikh per la firma ufficiale dell’accordo su Gaza. Il Medioriente, ha detto il presidente Usa, è una “regione trasformata”, ha aggiunto. Poco prima aveva accolto uno a uno i leader presenti al vertice di pace, posando nelle foto ufficiale sempre con il gesto del pollice alzato. “Chi è questa donna?” ha scherzato Trump accogliendo la premier italiana Giorgia Meloni, volata in Egitto per ritagliarsi la sua quota di visibilità, anche se l’Italia nell’intera operazione di tregua – non chiamiamola pace – non ha avuto alcun ruolo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump elogia sé stesso alla Knesset ed è gara ad omaggiarlo a Sharm el-Sheikh. Liberi i 20 ostaggi israeliani e quasi duemila detenuti palestinesi