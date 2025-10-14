Trump e Meloni i post che mandano in tilt la sinistra | Chi sei e da dove vieni

Scambio di complimenti via social tra Donald Trump e Giorgia Meloni. L'occasione e' la 'recensione' che il Presidente Usa dedica a 'I am Giorgia', che ovviamente è l'edizione in inglese del libro sulla vita personale e politica della presidente del Consiglio. Trump, sul suo social network Truth, parla di Meloni come del "grande - in maiuscolo - primo ministro italiano" e spiega che "sta facendo un incredibile lavoro per il fantastico popolo italiano". "Il suo libro - prosegue - esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore di Patria che le ha dato la saggezza e il coraggio di servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

