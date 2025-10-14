Trump e Meloni i post che mandano in tilt la sinistra | Chi sei e da dove vieni
Scambio di complimenti via social tra Donald Trump e Giorgia Meloni. L'occasione e' la 'recensione' che il Presidente Usa dedica a 'I am Giorgia', che ovviamente è l'edizione in inglese del libro sulla vita personale e politica della presidente del Consiglio. Trump, sul suo social network Truth, parla di Meloni come del "grande - in maiuscolo - primo ministro italiano" e spiega che "sta facendo un incredibile lavoro per il fantastico popolo italiano". "Il suo libro - prosegue - esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore di Patria che le ha dato la saggezza e il coraggio di servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Giorgia #Meloni ringrazia Donald #Trump sui social per un post su Truth per promuovere il suo libro, “Io sono Giorgia”. La premier: “Grazie, amico mio, è importante che le persone conoscano la tua storia per controllare la sincerità del tuo operato politico” - X Vai su X
Donald Trump ha salutato Giorgia Meloni al summit di Sharm el-Sheikh per la pace a Gaza, e nel farlo l’ha introdotta come “una donna giovane e bella” Poi ha aggiunto che negli Stati Uniti “se descrivi una donna come ‘bella’ è la fine della tua carriera politica” - facebook.com Vai su Facebook
Trump promuove il libro di Giorgia Meloni e bacchetta il Time: "Che brutta foto!" - Sul social Truth il presidente degli Stati Uniti spende ancora parole d'elogio per la premier: "È di ispirazione". Da msn.com
Trump: “Il libro di Meloni ispirazione per tutti” e posta link per acquistarlo. “Grazie amico mio” - Il leader Usa esalta su Truth Sono Giorgia, uscitoa giugno in lingua inglese: “Sta facendo un lavoro incredibile per il popolo italiano. Riporta repubblica.it
"Leader fantastica, comprate il libro": così Trump sponsorizza l'autobiografia di Meloni - Il tycoon elogia di nuovo la presidente del Consiglio e consiglia l'acquisto dell'edizione americana di "Io sono Giorgia" ... Da today.it