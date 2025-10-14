Trump e la complicata fase 2 per garantire equilibrio a Gaza | tra Blair Netanyahu e Al Sisi il puzzle della pace mediorientale

Per Donald Trump, nel negoziato di pace per Gaza, arriva adesso una fase difficile: dovrà muoversi su un terreno scivoloso e trovare il posto giusto per tutte le tessere del puzzle mediorientale, ma soprattutto dovrà trovare un difficile punto di equilibrio fra le aspettative dei Paesi arabi, che lo hanno aiutato ad arrivare alla tregua nella Striscia, e quelle di Netanyahu. Quale ruolo avrà Blair. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Per Donald Trump , nel negoziato di pace per Gaza, arriva adesso una fase difficile: dovrà muoversi su un terreno scivoloso e trovare il posto giusto per ...

