Il Time ha celebrato Donald Trump per la tregua tra Israele e Hamas dedicandogli una copertina con la foto «peggiore di tutti i tempi». O almeno così l’ha definita il presidente americano in un post su Truth: «Davvero orrenda!», ha scritto, nonostante la prima pagina definisca l’accordo per il cessate il fuoco «His Triumph», il suo trionfo. The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump critica la sua copertina sul Time: «La foto peggiore di sempre»