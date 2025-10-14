Trump | C' è una coppia di leader che non mi piace ma non vi dirò mai chi sono O forse sì – Il video

(Agenzia Vista) Egitto, 14 ottobre 2025 "Lo sprint finale per questo accordo è iniziato meno di tre settimane fa a margine delle Nazioni Unite a New York. Ho incontrato molte persone in quella stanza e tutto ha iniziato a prendere forma. Conosco tanti di voi da così tanto tempo. Siete miei amici. Siete persone fantastiche. Ne ho un paio che non mi piacciono particolarmente, ma non vi dirò chi sono. In realtà ne ho alcuni che non mi piacciono affatto, ma non scoprirete mai chi sono. O Forse sì. Ma la maggior parte di voi mi piace molto e vi stimo molto. La cosa più importante è che abbiamo parlato e ci siamo scambiati idee e siamo andati avanti, perchè i primi passi verso la pace sono sempre i più difficili". 🔗 Leggi su Open.online

